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Как живёт настоящий Маугли, который питается растениями и постоянно сбегает в лес к животным

Пока 21-летний парень бегает по лесам, его убитая горем мать в спорах защищает сына, которого местные прозвали "обезьяной" и постоянно над ним смеются.

7 августа, 06:00

Фото © Twitter/_VikrantSingh

Занзиман Элли из маленькой деревни в Руанде был благословением для своих родителей двадцать лет назад. До этого супруги потеряли пятерых детей при рождении. Однако врачи сразу сказали, что у ребёнка будут проблемы в развитии — он родится с микроцефалией. Спустя 21 год парень так и не пошёл в школу, до сих пор боится односельчан и вместо общества предпочитает слоняться по лесам в компании диких животных.

Потеряв пятерых детей, мы просили Бога дать нам хотя бы ребенка-инвалида, но чтобы он не умер так рано, как предыдущие. Когда Занзиман появился на свет, я знала, что это Бог нам послал

мать Занзимана Элли

В конце прошлого года телеканал Afrimax TV снимал про Занзимана сюжет. Разговаривая с журналистами, мать парня призналась, что, догоняя сына по лесам с лассо, она может за неделю преодолеть до 230 километров!

Он не любит нормальную еду — ему больше нравятся бананы. Он ничего не умеет. Только и делает, что бегает, а если видит людей — убегает уже от них. И куда бы он не скрывался, мне нужно его догонять <...> Если я не буду ходить за ним, однажды он может просто не вернуться

мать Занзимана Элли

Фото © Twitter/_VikrantSingh

Фото © Twitter/_VikrantSingh

Односельчане поделились на два типа. Одни помогают его матери как могут. Вместе они стараются не выпускать парня в лес, чтобы он оставался в безопасности, пишет Daily Star. Причём догнать Элли сложно — местные сравнивают его с Усэйном Болтом. Другие же смеются над Занзиманом и называют обезьяной. Стоит ли говорить, что это только выводит мать парня из себя.

Мне так больно, когда мой ребёнок возвращается в деревню, а его тут бьют. Они кричат ​​на него, называют обезьяной. Мне ужасно грустно слышать, как люди издеваются над моим сыном. Не только дети, даже взрослые. Из-за них я теряю всякое самообладание. Они не видят в нем человека — только животное

мать Занзимана Элли

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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