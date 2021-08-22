Модель честно показала, как она выглядит в бикини, если не будет позировать, и вопросы сразу отпали

После долгих лет борьбы Карина наконец пришла к своему идеальному весу, однако выпирающий живот — не всегда признак ожирения, и девушка решила это объяснить.