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    Модель честно показала, как она выглядит в бикини, если не будет позировать, и вопросы сразу отпали

    После долгих лет борьбы Карина наконец пришла к своему идеальному весу, однако выпирающий живот — не всегда признак ожирения, и девушка решила это объяснить.

    22 августа, 11:00

    Фото © Instagram / karinairby

    31-летняя модель и блогерша из Австралии Карина Ирби часто появляется в своём инстаграме в откровенных купальниках. Девушка владеет собственным брендом бикини, для которых сама придумывает дизайн, поэтому своим делом она очень гордится. Но под многими снимками Карины появляются злобные комментарии о том, что девушке стоит похудеть, хотя эта тема для неё болезненная.

    Фото © Instagram / karinairby

    Фото © Instagram / karinairby

    Модель долгое время морила себя голодом и находилась в маленьком весе, едва не дойдя до анорексии. Лишь позже Карина поняла, что она гораздо счастливее чувствует себя в другом весе. Сейчас пышным формам блогерши завидуют многие подписчики, однако хейтеры постоянно цепляются к её целлюлиту или большому животу. И девушка решила пояснить, почему они не правы, обвиняя её в ожирении.

    Фото © Instagram / karinairby

    Фото © Instagram / karinairby

    Сейчас я на середине моего женского цикла, и именно в это время меня обычно больше всего раздувает. Не говорите мне, что я толстая, должна избегать глютена, перейти на веганство или больше заниматься в зале. Это просто типичная женская проблема, и если вы этого не понимаете, то идите лесом

    Карина Ирби

    Фото © Instagram / karinairby

    Фото © Instagram / karinairby

    Блогерша отметила, что многие девушки испытывают вздутие живота во время месячных или если съедят что-то не то. Раздувать из этого проблему не стоит, нужно просто осознать, что такое случается с каждым. Карин всегда старается продвигать идеи бодипозитива, демонстрируя свой целлюлит, складки, псориаз и растяжки. Поэтому она не стесняется давать отпор хейтерам, откровенно говоря на самые неприглядные темы.

    Беременная Эшли Грэм в крошечном купальнике показала, что целлюлит и растяжки её совсем не волнуют

    Беременная Эшли Грэм в крошечном купальнике показала, что целлюлит и растяжки её совсем не волнуют

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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