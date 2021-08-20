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    Беременная Эшли Грэм в крошечном купальнике показала, что целлюлит и растяжки её совсем не волнуют

    Модель похвасталась новыми шлёпанцами, примерив такой откровенный купальник, который едва сдерживал напор её пышных форм.

    20 августа, 07:08

    Фото © Instagram / ashleygraham

    Известная 33-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм сейчас вовсю наслаждается радостью материнства, воспитывая первого сына и ожидая пополнения в семье. Однако поплывшая из-за беременности фигура, которая изменилась из-за лишних килограммов, целлюлита и растяжек, не стала препятствием для смелых фото.

    Фото © Instagram / ashleygraham

    Фото © Instagram / ashleygraham

    В "Инстаграме" перед 13,9 млн подписчиков Эшли похвалилась новыми шлёпанцами, которые идеально подходили к её любимому купальнику. Тот был небесно-голубого цвета и выигрышно смотрелся на загорелой коже модели. Однако его размер явно не подходил к пышным формам звезды, и ткань грозила вот-вот порваться.

    Фото © Instagram / ashleygraham

    Фото © Instagram / ashleygraham

    Какая ж ты всё-таки горячая мамочка!

    valentinaecobos

    Эшли, выглядишь просто потрясающе😍

    sylvialewis8510

    Такая миленькая! Ты вся просто светишься от счастья!

    jules073185

    Фото © Instagram / ashleygraham

    Фото © Instagram / ashleygraham

    Многие подписчики благодарны Эшли за её честность в "Инстаграме". Модель часто выкладывает правдивые и смешные фото, строго отказавшись от фотошопа и долгого выбора удачной позы. Сотрудничать звезда предпочитает с брендами, которые разделяют её мнение, поэтому даже в глянцевых журналах Эшли появляется с растяжками и складками. Именно такие принципы и фигура позволили ей стать первой плюс-сайз-моделью на обложке авторитетного Sports Illustrated Swimsuit Issue.

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    Блогершу-пышку не пустили на вечеринку из-за лишнего веса, унизив её и отказав перед целой толпой

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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