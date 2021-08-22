15 семейных фотографий, которые воссоздали спустя десятилетия, и получилось ещё лучше

Это всё, что я хотела на своё 60-летие

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"С разницей в 34 года"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Я — младенец в нелепом парике. И также я, но уже 21-летняя и со своими волосами"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Моя мама подарила 39-летнему мне костюм... двухлетнего меня"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Мы с сестрой закончили подготовительную группу. И также мы выпустились из колледжа"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Всего несколько месяцев спустя"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"На первом фото я пришёл в зал суда со своей группой в детском саду. Сегодня, 14 лет спустя, я закончил судейскую интернатуру в том же зале суда"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Они жили по соседству с самого рождения, фото справа сделали на третий день рождения невесты"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Мои бабушка и папа в 1966 и 2020 годах"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Тот же пляж, тот же заваленный горизонт 25 лет спустя"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Моя сестра и я, 1992 и 2014 годы"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Честно говоря, я никогда не был особенно фотогеничным"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Между фотографиями — 24 года"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"23 года"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

"Мой папа очень хотел воссоздать своё детское фото с Сантой"

Фото © Reddit / PastAndPresentPics

Ещё больше примеров — в специальном сабреддите PastAndPresentPics (фотографии из прошлого и настоящего).