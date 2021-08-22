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    15 семейных фотографий, которые воссоздали спустя десятилетия, и получилось ещё лучше

    Прошлое не вернуть. Таковы законы природы. Но можно хотя бы попытаться. Герои этого материала воссоздают свои старые фотографии и доказывают — время в наших руках. Выходит не только мило, но и смешно.

    22 августа, 10:00

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Это всё, что я хотела на своё 60-летие

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "С разницей в 34 года"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Я — младенец в нелепом парике. И также я, но уже 21-летняя и со своими волосами"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Моя мама подарила 39-летнему мне костюм... двухлетнего меня"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Мы с сестрой закончили подготовительную группу. И также мы выпустились из колледжа"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Всего несколько месяцев спустя"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "На первом фото я пришёл в зал суда со своей группой в детском саду. Сегодня, 14 лет спустя, я закончил судейскую интернатуру в том же зале суда"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Они жили по соседству с самого рождения, фото справа сделали на третий день рождения невесты"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Мои бабушка и папа в 1966 и 2020 годах"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Тот же пляж, тот же заваленный горизонт 25 лет спустя"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Моя сестра и я, 1992 и 2014 годы"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Честно говоря, я никогда не был особенно фотогеничным"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Между фотографиями — 24 года"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "23 года"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    "Мой папа очень хотел воссоздать своё детское фото с Сантой"

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Фото © Reddit / PastAndPresentPics

    Ещё больше примеров — в специальном сабреддите PastAndPresentPics (фотографии из прошлого и настоящего).

    Брат с сестрой воссоздали фото 20-летней давности, доказав, что были моделями ещё в детстве

    Брат с сестрой воссоздали фото 20-летней давности, доказав, что были моделями ещё в детстве

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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