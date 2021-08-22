В Петербурге минивэн отбросило от столкновения с легковушкой на пешеходов. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на перекрёстке Народного ополчения и Ленинского проспекта минивэн на огромной скорости снёс пешеходов после столкновения с автомобилем "Форд-Фокус". Лайф публикует кадры момента аварии.

После ДТП госпитализирован шестилетний ребёнок. Мать малыша также находится в тяжёлом состоянии, её забрали на скорой с многочисленными переломами. Ещё одного пострадавшего — 38-летнего велосипедиста — увезли в больницу с травмой ноги.

Как уточнила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 10:43 мск. Минивэн Ford C-Max под управлением 60-летнего мужчины столкнулся с автомобилем "Форд-Фокус", которым управлял 29-летний водитель. После удара одна из машин отлетела в пешеходов.