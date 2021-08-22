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    Разбросал толпу и вырвал светофор: В Петербурге минивэн снёс женщину с ребёнком и велосипедиста

    Женщина и девочка госпитализированы в тяжёлом состоянии, 38-летний мужчина — в состоянии средней степени тяжести.

    22 августа, 18:35

    В Петербурге минивэн отбросило от столкновения с легковушкой на пешеходов. Видео © LIFE

    В Санкт-Петербурге на перекрёстке Народного ополчения и Ленинского проспекта минивэн на огромной скорости снёс пешеходов после столкновения с автомобилем "Форд-Фокус". Лайф публикует кадры момента аварии.

    После ДТП госпитализирован шестилетний ребёнок. Мать малыша также находится в тяжёлом состоянии, её забрали на скорой с многочисленными переломами. Ещё одного пострадавшего — 38-летнего велосипедиста — увезли в больницу с травмой ноги.

    Как уточнила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 10:43 мск. Минивэн Ford C-Max под управлением 60-летнего мужчины столкнулся с автомобилем "Форд-Фокус", которым управлял 29-летний водитель. После удара одна из машин отлетела в пешеходов.

    В Кирове авто отбросило на пешеходов после ДТП, шесть человек пострадало

    В Кирове авто отбросило на пешеходов после ДТП, шесть человек пострадало

    Ранее Лайф публиковал видео с ДТП в Петербурге, где пассажирский автобус врезался в столб. Авария могла произойти из-за того, что водитель уснул за рулём, при этом он был трезв.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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