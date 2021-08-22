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    Талибы пообещали в ближайшее время объявить о новом правительстве Афганистана

    Представитель организации заявил, что группировка находится в тесном контакте с ведущими афганскими политиками.

    22 августа, 18:48

    Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul

    Радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, пообещало объявить состав нового правительства страны в ближайшее время. Об этом сообщил местный телеканал Tolo News.

    "Мы находимся в тесном контакте с ведущими афганскими политиками, у нас идёт довольно плодотворный диалог. Мы можем заверить, что о новом правительстве будет объявлено в ближайшее время", — заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

    Сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер

    Сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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