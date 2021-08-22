Талибы пообещали в ближайшее время объявить о новом правительстве Афганистана

Радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, пообещало объявить состав нового правительства страны в ближайшее время. Об этом сообщил местный телеканал Tolo News .

"Мы находимся в тесном контакте с ведущими афганскими политиками, у нас идёт довольно плодотворный диалог. Мы можем заверить, что о новом правительстве будет объявлено в ближайшее время", — заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.