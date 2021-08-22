Талибы пообещали в ближайшее время объявить о новом правительстве Афганистана
Представитель организации заявил, что группировка находится в тесном контакте с ведущими афганскими политиками.
Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul
Радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, пообещало объявить состав нового правительства страны в ближайшее время. Об этом сообщил местный телеканал Tolo News.
"Мы находимся в тесном контакте с ведущими афганскими политиками, у нас идёт довольно плодотворный диалог. Мы можем заверить, что о новом правительстве будет объявлено в ближайшее время", — заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0