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    В МИД РФ отказались уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

    Там напомнили, что предстоящее голосование не должно быть менее легитимным для Запада, так как этот критерий зависит от воли российского народа.

    22 августа, 19:05

    Фото © ТАСС / ZUMA

    Москва не намерена уговаривать БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) направить наблюдателей на предстоящие в сентябре парламентские выборы в России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    "Нет, не будет [уговаривать], мы полностью выполнили все обязательства, которые мы брали на себя в рамках ОБСЕ и других международных организаций относительно приглашения международных наблюдателей", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

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    Грушко добавил, что РФ не опасается, что без "сертификации" со стороны БДИПЧ ОБСЕ предстоящие выборы в сентябре будут менее легитимны для Запада, их легитимность определяется выбором жителей самой страны.

    "Что же касается такого политизированного отношения к мониторингу выборов, то ни для кого не секрет, что это инструмент давления на отдельные страны. Мы в этой реальности давно живём", — подытожил замминистра российского МИД.

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    Напомним, выборы в Госдуму России пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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