В МИД РФ отказались уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Москва не намерена уговаривать БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) направить наблюдателей на предстоящие в сентябре парламентские выборы в России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Нет, не будет [уговаривать], мы полностью выполнили все обязательства, которые мы брали на себя в рамках ОБСЕ и других международных организаций относительно приглашения международных наблюдателей", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Грушко добавил, что РФ не опасается, что без "сертификации" со стороны БДИПЧ ОБСЕ предстоящие выборы в сентябре будут менее легитимны для Запада, их легитимность определяется выбором жителей самой страны.

"Что же касается такого политизированного отношения к мониторингу выборов, то ни для кого не секрет, что это инструмент давления на отдельные страны. Мы в этой реальности давно живём", — подытожил замминистра российского МИД.