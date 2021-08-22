Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране важен каждый местный житель.

"Каждый человек на Украине важен. Разбрасываться людьми нельзя", — сказал он в интервью телеканалу "Украина".

Также лидер Незалежной затронул тему проживающих в стране этнических групп. Политик отметил, что, если "ты крымский татарин и хочешь говорить на своём языке, ты со мной, а не на скамейке запасных". При этом он умолчал о проблемах русских и русскоязычных сограждан, которые вынуждены мириться с политикой украинизации.