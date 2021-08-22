"Разбрасываться людьми нельзя": Зеленский заявил, что каждый житель Украины важен для страны
При этом ранее он призывал считающих себя русскими уезжать в Россию.
Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране важен каждый местный житель.
"Каждый человек на Украине важен. Разбрасываться людьми нельзя", — сказал он в интервью телеканалу "Украина".
Также лидер Незалежной затронул тему проживающих в стране этнических групп. Политик отметил, что, если "ты крымский татарин и хочешь говорить на своём языке, ты со мной, а не на скамейке запасных". При этом он умолчал о проблемах русских и русскоязычных сограждан, которые вынуждены мириться с политикой украинизации.
Стоит отметить, что заявление Зеленского о важности каждого украинца прозвучало вразрез с его словами от 5 августа. Тогда глава Незалежной заявил, что жителям ДНР и ЛНР, которые считают себя русскими, следует искать жильё в России. Решение этих людей оставаться в Донбассе он назвал большой ошибкой, так как "этот регион "никогда не будет русской территорией". В Совфеде раскритиковали призыв Зеленского к жителям Донбасса и сочли его слова недостойными.
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