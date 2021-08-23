Четверть миллиона деревьев высадят в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес"

Нижегородская область стала вторым регионом после Якутии, где началась всероссийская акция "Сохраним лес". До конца октября в регионе планируют высадить около 250 тысяч деревьев. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В Нижегородской области лесопосадочный сезон продлится до конца октября. В рамках акции "Сохраним лес" и национального проекта "Экология" будет высажено около 250 тысяч деревьев на площади более 60 гектаров. Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать интересующее вас событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уже 22 августа несколько десятков саженцев рябины, липы, каштана, бархата и ивы местные жители высадили в парке "Швейцария", где сейчас завершается благоустройство. В мероприятии участвовал и губернатор области Глеб Никитин.

"Нижний Новгород отпраздновал своё 800-летие, и для нас эта акция имеет особое значение. Город, как и регион в целом, растёт, развивается, становится более экологичным", — отметил глава региона.