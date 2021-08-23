Четверть миллиона деревьев высадят в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес"
Губернатор Глеб Никитин отметил, что эта акция для региона имеет особое значение в свете 800-летия Нижнего Новгорода.
Фото © Instagram / sohranimles
Нижегородская область стала вторым регионом после Якутии, где началась всероссийская акция "Сохраним лес". До конца октября в регионе планируют высадить около 250 тысяч деревьев. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
"В Нижегородской области лесопосадочный сезон продлится до конца октября. В рамках акции "Сохраним лес" и национального проекта "Экология" будет высажено около 250 тысяч деревьев на площади более 60 гектаров. Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать интересующее вас событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться", — говорится в сообщении.
Уточняется, что уже 22 августа несколько десятков саженцев рябины, липы, каштана, бархата и ивы местные жители высадили в парке "Швейцария", где сейчас завершается благоустройство. В мероприятии участвовал и губернатор области Глеб Никитин.
"Нижний Новгород отпраздновал своё 800-летие, и для нас эта акция имеет особое значение. Город, как и регион в целом, растёт, развивается, становится более экологичным", — отметил глава региона.
Акция "Сохраним лес", которая является одной из крупнейших экологических инициатив в России, проходит третий год в рамках национального проекта "Экология". В ней принимает участие широкий круг общественности. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, Всероссийское общество охраны природы, "Молодёжка ОНФ", а также АНО "Национальные приоритеты", АНО "Сад памяти" и АНО "Большая культура". За два года проведения акции "Сохраним лес" всего по стране было высажено более 82 миллионов деревьев. В этом году в 85 регионах РФ будет высажено 70 миллионов деревьев.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин побывал в Нижнем Новгороде на праздновании 800-летия города. Глава государства поздравил жителей с этим событием, подчеркнув, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.
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