Появились фотографии повреждений игроков "Марселя" после драки с фанатами "Ниццы"

В Сети появились фотографии повреждений игроков "Марселя" после столкновений с фанатами "Ниццы" во время матча чемпионата Франции по футболу. На кадрах видно, что несколько спортсменов получили ссадины на шее и спине.







В частности, среди пострадавших полузащитники Димитри Пайет, Маттео Гендузи и защитник Луан Перес. Тем временем в "Ницце" утверждают, что футболисты клуба Джастин Клюйверт и Жан-Клер Тодибо также получили повреждения — во время стычки с сотрудниками службы безопасности "Марселя".

Отметим, что матч третьего тура французского чемпионата после длительной паузы было решено не продолжать. Игроки "Марселя" отказались выходить на поле. Президент клуба Пабло Лонгория заявил, что команда решила не возвращаться в игру, потому что "безопасность футболистов не была гарантирована". Теперь им грозит техническое поражение.