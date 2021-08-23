Деньги на ветер: Бизнесмен Галицкий вложил миллиарды в академию "Краснодара", но, как оказалось, впустую Несмотря на целую россыпь воспитанников, почти никто из них так и не сумел выйти на первые роли в родной для себя команде. 22 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Тимкив Виталий / Прокофьев Вячеслав

Футбольный клуб "Краснодар" на протяжении многих лет вызывал искренние симпатии болельщиков по всей стране. Проект миллиардера Сергея Галицкого дарил надежду на светлое будущее российского футбола, а также на то, что молодые воспитанники местной школы станут звёздами всея планеты. Однако что-то пошло не так.

— Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, чтобы 11 выпускников моей школы играли за "Краснодар". В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь, — говорил в 2012 году президент клуба Сергей Галицкий.







И тогда казалось, что мечта действительно сбудется. "Краснодар" словно по заказу баловал целым рядом интересных воспитанников. Комличенко, Жигулёв, Сафонов, Уткин, Сулейманов и другие. Многие из них ярко стартовали во взрослом футболе, но стать лидерами клуба или хотя бы закрепиться в основе им не удалось.

К примеру, Магомед-Шапи Сулейманов. Он дебютировал аж в 16 лет. Казалось, что невысокий и достаточно скромный паренёк через пару лет будет лидером всего российского футбола, а то и мира. И всё шло очень даже неплохо. Сулейманов ярко выходил на замены, забивал издали, со штрафных, да и вообще как угодно. Однако перерасти из запасного в полноценного игрока основы не получилось.

Сейчас Сулейманову 21 год. Уже абсолютно все и каждый привыкли к нему и хорошо знают этого игрока. Однако он по-прежнему именно запасной. И дело, видимо, не в тренерах, которые нет-нет да и меняются у "быков".

Его ровесник Даниил Уткин, в 17 лет входивший в список 60 самых талантливых молодых футболистов мира, тоже не смог застолбить место в основе клуба. В этом сезоне его отдали в аренду грозненскому "Ахмату". Где он, впрочем, очень хорошо проявил себя в первых турах.

Или же Иван Игнатьев. Яркий центральный нападающий классического типа в современном футболе — явление нечастое. Молодой игрок "Краснодара" на первых порах оставлял о себе именно такое впечатление. Об Игнатьеве, казалось, не говорил только ленивый. Ему сулили будущее в европейском клубе, но на деле вышло не так.

Форвард не захотел продлевать контракт с "Краснодаром" из-за разногласий по финансовым условиям. После этого он отправился в "Рубин", где на первых порах получал шансы. Сейчас же Игнатьев прочно осел в запасе. По слухам, он может уйти играть в Бельгию, но есть в этом определённые сомнения. Расстраивает и то, что Игнатьеву всего лишь 22 года, а он уже напоминает сбитого лётчика. Рановато.

Николай Комличенко хотя и дорос до игрока сборной России, но сделал это окольными путями — через чемпионат Чехии и московское "Динамо". В родном клубе он так и не заиграл.

Илья Жигулёв, подававший большие надежды, и вовсе уехал в чемпионат Польши, уровень которого значительно ниже российского.

Космические траты

На собственную академию, по данным Forbes и Financial Times, Сергей Галицкий к 2018 году потратил 90 миллионов долларов. Попробуйте найти на футбольной карте России ещё одну команду с такими же тратами на собственную молодёжь. Безусловно, огромная часть этих средств ушла на создание шикарной инфраструктуры, в которой воспитываются игроки.









Впрочем, в то же время "Краснодар" немало тратил и на трансферы. К примеру, 20 миллионов евро на нападающего берлинской "Герты" Джона Кордобу или же 12 миллионов за француза Реми Кабеллу, который, кажется, больше времени проводит в лазарете, нежели на поле. И ладно бы "быки" покупали только качественных дорогостоящих иностранцев, так нет: в этом же списке можно найти Алексея Ионова или Егора Сорокина из "Рубина".

Получается, что космические траты на шикарную с виду академию абсолютно неоправданны? Свои воспитанники сидят на лавке или вовсе уехали играть в другие клубы, а недешёвые легионеры так и не могут принести "быкам" заветный титул чемпиона России. Единственный воспитанник академии "Краснодара", который и по сей день впечатляет своей игрой, — Матвей Сафонов. Если вы забыли, то это основной голкипер нашей сборной на провальном Евро-2020.

А вот ещё любопытный факт: в этом сезоне в заявке "Краснодара" лишь шесть собственных воспитанников. Для сравнения: у "Динамо" — первого по этому показателю — 13 выпускников академии бело-голубых. Больше у ЦСКА, "Спартака" или "Зенита". Конечно, одно дело количество, другое — качество.

Однако и с этим есть проблемы. Если "Динамо" сегодня реально тащат наверх Захарян и Тюкавин, то у "Краснодара" таковых игроков попросту нет. Тут же можно найти ещё парадокс: один из лидеров бело-голубых — Даниил Фомин, который начинал именно в академии "Краснодара". Однако до первой команды так и не дошёл.

Так или иначе, а первые десять лет работы краснодарской академии получились очень странными. Сергей Галицкий вложил миллиарды рублей в большое и светлое будущее своей команды. Однако сейчас кажется, что это была крайне неудачная инвестиция. Впрочем, ещё не вечер. У "быков" есть свои команды в ФНЛ и ЮФЛ, и там тоже есть на кого обратить внимание. Быть может, мир ещё увидит суперзвезду из академии "Краснодара".

Авторы Шамиль Гаджиев