Зеленский захотел открыть офисы "Крымской платформы" в других странах мира

Офисы "Крымской платформы", которые будут работать над "возвращением" полуострова, планируется открыть не только на Украине, но и в ряде других стран. Об этом рассказал президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Крымская платформа" будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", — отметил глава государства в эфире телеканала "Интер".

По словам Зеленского, идея создания такой площадки возникла у него после переговоров в "нормандском формате", где предложили не поднимать тему полуострова. Политик добавил, что своё участие в саммите подтвердили 45 стран, которые намерены подписать декларацию по его результатам. Однако документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации, пояснил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что вопрос "возвращения" Крыма будет обсуждаться на саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа. К участию в мероприятии Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".