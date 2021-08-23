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    Зеленский захотел открыть офисы "Крымской платформы" в других странах мира

    По его словам, в саммите, который состоится 23 августа, примет участие 45 государств. По итогам встречи будет подписана декларация.

    23 августа, 00:32
    <p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/crimeaplatform/photos/160455582886301/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальная страница "Крымской платформы" в "Фейсбуке"</a></p>

    Фото © Официальная страница "Крымской платформы" в "Фейсбуке"

    Офисы "Крымской платформы", которые будут работать над "возвращением" полуострова, планируется открыть не только на Украине, но и в ряде других стран. Об этом рассказал президент Незалежной Владимир Зеленский.

    "Крымская платформа" будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", — отметил глава государства в эфире телеканала "Интер".

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    По словам Зеленского, идея создания такой площадки возникла у него после переговоров в "нормандском формате", где предложили не поднимать тему полуострова. Политик добавил, что своё участие в саммите подтвердили 45 стран, которые намерены подписать декларацию по его результатам. Однако документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации, пояснил Зеленский.

    Напомним, ранее президент Украины заявил, что вопрос "возвращения" Крыма будет обсуждаться на саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа. К участию в мероприятии Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

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    Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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