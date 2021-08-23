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    "Неблагородная позиция": В Крыму ответили пословицей на поддержку Эрдоганом украинской "Крымской платформы"

    Постпред региона Мурадов отметил, что в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло Эрдогану спастись от госпереворота.

    22 августа, 23:21
    <p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

    Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

    Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель региона при Президенте России Георгий Мурадов назвал неблагородной позицию властей Турции относительно поддержки саммита "Крымская платформа". В беседе с РИА "Новости" он припомнил старую русскую пословицу.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара "с первых дней инициирования "Крымской платформы" поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать её работу". Турецкий лидер также отметил, что данная платформа станет действенным инструментом в деле "освобождения незаконно оккупированного Крыма".

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    "Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах — это, как гласит русская мудрость, всё равно что рыть яму другому, не думая, что сам в неё попадёшь", — заявил Мурадов.

    Он добавил, что в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло Эрдогану спастись от госпереворота.

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    "К примеру, крымские татары Турции, поддерживающие российский статус Крыма, взывают турецкое руководство к чести и благородству в отношениях с Москвой. Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно — в соответствии со всеми правовыми нормами — решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы "деоккупации" их родной земли от её народа", — заключил Мурадов.

    Ранее украинский президент заявил, что вопрос "возвращения" Крыма будет обсуждаться на саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа. На мероприятии будет представлено более 40 стран мира. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

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    Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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