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    Глава Минобрнауки Фальков назвал основную проблему российского образования

    Также министр посетовал на то, что задача по трудоустройству выпускников не стала приоритетом для большинства вузов.

    22 августа, 22:58
    <p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

    Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков высказался об основной проблеме образования в России. В интервью газете "Известия" министр отметил, что речь идёт о мотивации.

    "Главная проблема российского образования — это мотивация. Задача университетов — работать с мотивацией студента. Замотивированный студент получает знания, а не просто "отбывает номер". Он в вузе не ради диплома. Вот такие студенты — молодые учёные, создатели научного и технологического будущего страны — нам сейчас как раз очень нужны", — подчеркнул Фальков.

    При этом глава Минобрнауки считает, что ЕГЭ не является ключевой проблемой для отечественного образования.

    Минобрнауки: Непривитым студентам не могут отказать в заселении в общежитие

    Минобрнауки: Непривитым студентам не могут отказать в заселении в общежитие

    Также Фальков отметил, что задача по трудоустройству выпускников не стала приоритетом для большинства вузов.

    "А ведь это является признаком конкурентоспособности университета. Если твой выпускник не востребован на рынке труда, то зачем тогда ты берёшь бюджетные места?" — задал риторический вопрос министр.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил использовать опыт центра "Сириус" в школах по всей России. Глава государства считает нужным оценить, как наработки данного учреждения можно применить для развития детей в стране.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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