Глава Минобрнауки Фальков назвал основную проблему российского образования

Глава Минобрнауки Валерий Фальков высказался об основной проблеме образования в России. В интервью газете "Известия" министр отметил, что речь идёт о мотивации.

"Главная проблема российского образования — это мотивация. Задача университетов — работать с мотивацией студента. Замотивированный студент получает знания, а не просто "отбывает номер". Он в вузе не ради диплома. Вот такие студенты — молодые учёные, создатели научного и технологического будущего страны — нам сейчас как раз очень нужны", — подчеркнул Фальков.

При этом глава Минобрнауки считает, что ЕГЭ не является ключевой проблемой для отечественного образования.

Также Фальков отметил, что задача по трудоустройству выпускников не стала приоритетом для большинства вузов.

"А ведь это является признаком конкурентоспособности университета. Если твой выпускник не востребован на рынке труда, то зачем тогда ты берёшь бюджетные места?" — задал риторический вопрос министр.