Байден заявил о недоверии к "Талибану"

Президент США Джо Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей и среди них нет представителей радикального движения "Талибан"*. Об этом он рассказал, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Я не доверяю никому, включая вас. Я люблю вас, но не так много людей, которым я доверяю", — объяснил американский лидер.

На вопрос о доверии "Талибану" он ответил с усмешкой. По словам Байдена, талибам нужна легитимность, поэтому они хотят понять, признают ли их другие страны.Политик отметил, что пока движение не предпринимает акций против сил США, например они не перекрывают доступ в аэропорт Кабула. Проверить все заявления и обещания талибов поможет время, подчеркнул президент США.

Также Байден объяснил, почему принял решение о выводе войск.

"Моя работа — выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убеждён, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", — сказал глава Белого дома.