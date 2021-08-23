Байден заявил о недоверии к "Талибану"
Американский лидер подчеркнул, что талибы ищут легитимности, чтобы понять, признают ли их другие страны.
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma
Президент США Джо Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей и среди них нет представителей радикального движения "Талибан"*. Об этом он рассказал, выступая перед журналистами в Белом доме.
"Я не доверяю никому, включая вас. Я люблю вас, но не так много людей, которым я доверяю", — объяснил американский лидер.
На вопрос о доверии "Талибану" он ответил с усмешкой. По словам Байдена, талибам нужна легитимность, поэтому они хотят понять, признают ли их другие страны.Политик отметил, что пока движение не предпринимает акций против сил США, например они не перекрывают доступ в аэропорт Кабула. Проверить все заявления и обещания талибов поможет время, подчеркнул президент США.
Также Байден объяснил, почему принял решение о выводе войск.
"Моя работа — выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убеждён, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", — сказал глава Белого дома.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0