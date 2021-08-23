НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Байден заявил о недоверии к "Талибану"

    Американский лидер подчеркнул, что талибы ищут легитимности, чтобы понять, признают ли их другие страны.

    22 августа, 22:34
    <p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma</p>

    Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma

    Президент США Джо Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей и среди них нет представителей радикального движения "Талибан"*. Об этом он рассказал, выступая перед журналистами в Белом доме.

    "Я не доверяю никому, включая вас. Я люблю вас, но не так много людей, которым я доверяю", объяснил американский лидер.

    Трамп заявил, что Байден упал на колени перед "Талибаном"

    Трамп заявил, что Байден упал на колени перед "Талибаном"

    На вопрос о доверии "Талибану" он ответил с усмешкой. По словам Байдена, талибам нужна легитимность, поэтому они хотят понять, признают ли их другие страны.Политик отметил, что пока движение не предпринимает акций против сил США, например они не перекрывают доступ в аэропорт Кабула. Проверить все заявления и обещания талибов поможет время, подчеркнул президент США.

    Также Байден объяснил, почему принял решение о выводе войск.

    Байден заявил, что США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек

    Байден заявил, что США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек

    "Моя работа — выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убеждён, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", — сказал глава Белого дома.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      СМИ: "Талибан" отвоевал три района в афганской провинции Баглан

      сегодня в 22:08

      Байден заявил, что США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек

      сегодня в 21:04

      "Неблагородная позиция": В Крыму ответили пословицей на поддержку Эрдоганом украинской "Крымской платформы"

      сегодня в 23:21

      "Проиграли информационную войну": Зеленский обвинил своих предшественников в сдаче Крыма "в аренду" России

      сегодня в 23:06

      Глава Минобрнауки Фальков назвал основную проблему российского образования

      сегодня в 22:58

      Новости партнеров

      Layer 1