Байден заявил, что США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек
Глава Белого дома сообщил, что власти страны обсуждают вопрос продления срока эвакуации из аэропорта Кабула после 31 августа, однако он выразил надежду, что данное решение принимать не придётся.
Кадр из видео © ТАСС / AP
США с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек, при этом примерно 28 тысяч из них покинули эту страну с 14 августа. Об этом журналистам рассказал американский президент Джо Байден.
Во время выступления в Белом доме глава государства отметил, что Вашингтон вывозит из Кабула не только американцев, но и граждан стран — участниц НАТО, государств-партнёров, включая их дипперсонал.
"По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тысяч человек на самолётах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тысяч человек", — поведал американский лидер, указав, что США эвакуируют и граждан Афганистана.
Кроме того, Байден подчеркнул, что мобилизация гражданской авиации для эвакуации из Афганистана не должна повлиять на коммерческие авиаперевозки. Также лидер Штатов сообщил, что власти страны обсуждают вопрос продления срока эвакуации из аэропорта Кабула после 31 августа, однако он выразил надежду, что данное решение принимать не придётся.
Ранее американский генерал Хэнк Тейлор, отвечающий за логистику при вывозе людей из Кабула, сообщил, что в период с 14 августа США эвакуировали из аэропорта афганской столицы около 17 тысяч человек.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность. На фоне событий в Афганистане на президента США Джо Байдена, который ранее объявил о выводе войск из страны, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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