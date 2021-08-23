Байден заявил, что США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек

Глава Белого дома сообщил, что власти страны обсуждают вопрос продления срока эвакуации из аэропорта Кабула после 31 августа, однако он выразил надежду, что данное решение принимать не придётся.