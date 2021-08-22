Радикальное движение "Талибан"* отправило сотни бойцов в провинцию Панджшер с целью установления в стране единого режима, так как эта территория до сих пор остаётся единственной частью Афганистана, неподконтрольной боевикам. Об этом рассказал представитель политофиса талибов Мухаммед Наим в интервью телеканалу "Аль-Хадас".

"Наша цель — объединить страну, разных режимов быть не может. Однако некоторые хотят проблем. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остаётся война", — сказал Наим.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.