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    "Некоторые хотят проблем": Талибы объяснили, зачем отправили сотни бойцов в Панджшер

    По словам представителя политофиса движения, последним решением ситуации остаётся война.

    22 августа, 20:40

    Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul

    Радикальное движение "Талибан"* отправило сотни бойцов в провинцию Панджшер с целью установления в стране единого режима, так как эта территория до сих пор остаётся единственной частью Афганистана, неподконтрольной боевикам. Об этом рассказал представитель политофиса талибов Мухаммед Наим в интервью телеканалу "Аль-Хадас".

    Сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер

    Сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер

    "Наша цель — объединить страну, разных режимов быть не может. Однако некоторые хотят проблем. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остаётся война", — сказал Наим.

    Напомним, ранее сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер, лидер сопротивления в регионе Ахмад Масуд отказался передать контроль над ним радикалам.

    Как сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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