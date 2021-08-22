Зеленский подписал указ о блокировке доступа к ресурсам "Ростелекома" и двум газетам

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совбеза страны о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", а также к сайтам газет "Московский комсомолец" и "Версия".

Также лидер Незалежной подписал указ о санкциях против экс-депутата Верховной рады Андрея Деркача и компании "Эра-Медиа", бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко, политического консультанта Константина Килимника и других лиц. Документ, вводящий ограничения, опубликован на сайте президента Украины.