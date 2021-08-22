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    Зеленский подписал указ о блокировке доступа к ресурсам "Ростелекома" и двум газетам

    Также лидер Незалежной подписал указ о санкциях против экс-депутата Верховной рады Андрея Деркача.

    22 августа, 20:20
    <p>Фото © ТАСС / Константин Сазончик</p>

    Фото © ТАСС / Константин Сазончик

    Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совбеза страны о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", а также к сайтам газет "Московский комсомолец" и "Версия".

    Также лидер Незалежной подписал указ о санкциях против экс-депутата Верховной рады Андрея Деркача и компании "Эра-Медиа", бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко, политического консультанта Константина Килимника и других лиц. Документ, вводящий ограничения, опубликован на сайте президента Украины.

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    Ранее Зеленский утвердил санкции против журналиста Анатолия Шария, его супруги и тёщи. Ограничительные меры также коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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