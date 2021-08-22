Главком украинской армии призвал готовиться к наступлению на Донбасс
Валерий Залужный призвал Киев обеспечить вооружённые силы всем необходимым.
Фото © Facebook / GeneralStaff.ua
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-майор Валерий Залужный призвал готовиться к наступлению на ДНР и ЛНР. Своё заявление главком ВСУ сделал на IV Международном волонтёрском и ветеранском форуме "Украина 30. Защитники".
"Мне бы очень хотелось, чтобы ВСУ от государства получили то, что им необходимо: соответствующее вооружение, соответствующую военную технику. ВСУ должны развиваться, совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь и, главное, подготовки к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий", — сказал Залужный.
Он добавил, что также Украина должна быть готова к "полномасштабному вторжению России".
Стоит отметить, что заявление Залужного прозвучало вразрез со словами канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая перед визитом на Украину назвала "нормандский формат" единственным способом решения ситуации в Донбассе.
Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Донбассе. С начала августа миссия ОБСЕ зафиксировала около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня в регионе, отметил заместитель директора Департамента информации и печати МИД Николай Лахонин.
Комментариев: 0