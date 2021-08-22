НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Главком украинской армии призвал готовиться к наступлению на Донбасс

    Валерий Залужный призвал Киев обеспечить вооружённые силы всем необходимым.

    22 августа, 19:48
    <p>Фото © Facebook / GeneralStaff.ua</p>

    Фото © Facebook / GeneralStaff.ua

    Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-майор Валерий Залужный призвал готовиться к наступлению на ДНР и ЛНР. Своё заявление главком ВСУ сделал на IV Международном волонтёрском и ветеранском форуме "Украина 30. Защитники".

    "Мне бы очень хотелось, чтобы ВСУ от государства получили то, что им необходимо: соответствующее вооружение, соответствующую военную технику. ВСУ должны развиваться, совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь и, главное, подготовки к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий", — сказал Залужный.

    Огонь по Донбассу: Для переизбрания Зеленскому может потребоваться война

    Огонь по Донбассу: Для переизбрания Зеленскому может потребоваться война

    Он добавил, что также Украина должна быть готова к "полномасштабному вторжению России".

    Стоит отметить, что заявление Залужного прозвучало вразрез со словами канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая перед визитом на Украину назвала "нормандский формат" единственным способом решения ситуации в Донбассе.

    Глава ДНР призвал Украину забыть о "возвращении" Крыма

    Глава ДНР призвал Украину забыть о "возвращении" Крыма

    Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Донбассе. С начала августа миссия ОБСЕ зафиксировала около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня в регионе, отметил заместитель директора Департамента информации и печати МИД Николай Лахонин.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1