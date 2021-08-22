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    Мощные ливни и шквалистый ветер обрушатся на ряд регионов России

    Наиболее неблагоприятная погода ожидается в Волгоградском крае — порывы ветра там будут достигать 27 м/с.

    22 августа, 19:29
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Мощные ливни и шквалистые усиления ветра ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае, Волгоградской области, на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Также сильные осадки синоптики прогнозируют в Бурятии, Хабаровском, Приморском краях, Якутии и Амурской области, что осложнит ситуацию с паводками. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

    "В ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 м/с. Но наиболее неблагоприятная погода будет в Волгоградском крае — там будет ветер до 27 м/с. Сильные дожди также прогнозируются на Ставрополье, в КЧР, КБР", — приводит слова метеоролога ТАСС.

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    Согласно прогнозу синоптиков, опасная погода затронет также ряд регионов Дальнего Востока, что неблагоприятно скажется на паводковой ситуации на Амуре. Вильфанд уточнил, что в ближайшие дни на юге ДФО, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области, на юге Якутии ожидаются ливни, а к 25 августа непогода доберётся и до Приморья.

    Ранее Лайф сообщал, что власти Приморского края ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за штормового удара.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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