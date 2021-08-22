Около 400 афганцев с гражданством РФ обратились в Посольство России за помощью
Глава российской дипмиссии Дмитрий Жирнов объяснил это тем, что из-за бардака в аэропорту Кабула, произошедшего по вине США, нет никаких обходных путей.
Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
Около 400 человек обратились в российское посольство в Кабуле с просьбой о помощи. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что речь идёт об афганцах, имеющих российское гражданство в качестве второго.
"Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошёл по вине американцев внутри кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 — это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Лайф сообщал, что радикальное движение "Талибан"* направило батальон спецназначения в аэропорт Кабула для наведения порядка. Отмечается, что им приказано разогнать толпы людей, которые пытаются покинуть Афганистан на американских и пакистанских самолётах.
Напомним, 15 августа боевики "Талибана" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Лента новостей
"Будут раздувать российскую угрозу": В МИД спрогнозировали шаги НАТО после ухода из Афганистана
сегодня в 19:16
"Разбрасываться людьми нельзя": Зеленский заявил, что каждый житель Украины важен для страны
сегодня в 19:13
В МИД РФ отказались уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму
сегодня в 19:05
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0