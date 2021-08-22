Около 400 афганцев с гражданством РФ обратились в Посольство России за помощью

Около 400 человек обратились в российское посольство в Кабуле с просьбой о помощи. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что речь идёт об афганцах, имеющих российское гражданство в качестве второго.

"Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошёл по вине американцев внутри кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 — это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Лайф сообщал, что радикальное движение "Талибан"* направило батальон спецназначения в аэропорт Кабула для наведения порядка. Отмечается, что им приказано разогнать толпы людей, которые пытаются покинуть Афганистан на американских и пакистанских самолётах.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.