НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Около 400 афганцев с гражданством РФ обратились в Посольство России за помощью

    Глава российской дипмиссии Дмитрий Жирнов объяснил это тем, что из-за бардака в аэропорту Кабула, произошедшего по вине США, нет никаких обходных путей.

    22 августа, 19:23

    Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

    Около 400 человек обратились в российское посольство в Кабуле с просьбой о помощи. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что речь идёт об афганцах, имеющих российское гражданство в качестве второго.

    "Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошёл по вине американцев внутри кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 — это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

    Аэропорт Кабула решили закрыть на 48 часов

    Аэропорт Кабула решили закрыть на 48 часов

    Ранее Лайф сообщал, что радикальное движение "Талибан"* направило батальон спецназначения в аэропорт Кабула для наведения порядка. Отмечается, что им приказано разогнать толпы людей, которые пытаются покинуть Афганистан на американских и пакистанских самолётах.

    Напомним, 15 августа боевики "Талибана" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      "Будут раздувать российскую угрозу": В МИД спрогнозировали шаги НАТО после ухода из Афганистана

      сегодня в 19:16

      Талибы пообещали в ближайшее время объявить о новом правительстве Афганистана

      сегодня в 18:48

      Зеленский подписал указ о блокировке доступа к ресурсам "Ростелекома" и двум газетам

      сегодня в 20:20

      Хоры по всей стране исполнили гимн ко Дню флага России

      сегодня в 20:11

      В США рассказали, какие преимущества получит Россия из-за глобального потепления

      сегодня в 19:55

      Новости партнеров

      Layer 1