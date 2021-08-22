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Видео 18+: Автомобиль насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в центре Москвы

В Госавтоинспекции сообщили, что до пешеходного перехода было всего 40 метров.

22 августа, 19:34

Автомобиль насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в центре Москвы. Видео © Соцсети. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы мужчина выбежал на дорогу, после чего его насмерть сбил автомобиль. ДТП случилось на Тверской улице около дома 31. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения и появился в соцсетях.

На видео можно заметить, что пешеход решает перейти дорогу в неположенном месте. Он выбегает на проезжую часть, и в какой-то момент его сбивает автомобиль BMW. От удара мужчина отлетел на несколько метров. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что он скончался.

Также там отметили, что до ближайшего перехода было всего около 40 метров.

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"Погибшему на вид около 40 лет, его личность устанавливается. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы", — добавили в ведомстве.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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