Автомобиль насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в центре Москвы. Видео © Соцсети. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы мужчина выбежал на дорогу, после чего его насмерть сбил автомобиль. ДТП случилось на Тверской улице около дома 31. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения и появился в соцсетях.

На видео можно заметить, что пешеход решает перейти дорогу в неположенном месте. Он выбегает на проезжую часть, и в какой-то момент его сбивает автомобиль BMW. От удара мужчина отлетел на несколько метров. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что он скончался.

Также там отметили, что до ближайшего перехода было всего около 40 метров.