Аналитики заявили, что объём выдачи ипотеки в 2021 году может вырасти до 4,5 трлн рублей

В 2021 году объём выдачи ипотеки может вырасти до 4,5 трлн рублей с 4,4 трлн в 2020-м. Об этом сказано в аналитической записке рейтингового агентства "Эксперт РА". Специалисты сообщили, что темп роста ипотечной выдачи в нынешнем году составит около 1% по сравнению с 51% в 2020-м.

"Высокие темпы роста в первом полугодии 2021 года позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели 2020 года. По нашей оценке, объём выдачи может составить до 4,5 против 4,4 трлн рублей в 2020 году", — цитирует экспертов ТАСС.

При этом аналитики полагают, что сдерживать рынок будет реализовавшийся с опережением в 2020 году и первой половине 2021-го спрос на ипотеку, как для целей покупки жилья, так и в инвестиционных целях.

Кроме того, на фоне роста рыночных ставок и сокращения льготной ипотечной госпрограммы под 6,5%, которая обеспечивала значительную долю продаж, возможна активизация запуска совместных программ банков с застройщиками. Также уточняется, что темп роста цен на жильё замедлится, однако снижения наблюдаться не будет, в том числе из-за повышения стоимости стройматериалов.

Средние ипотечные ставки на вторичном рынке в этом году вырастут на 0,5–1 п.п. и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ. По мнению аналитиков, возврат с 1 августа к допандемийным значениям коэффициентов риска по ипотечным ссудам для банков с низким первоначальным взносом (от 15 до 20 %) существенного влияния на объём выдачи ипотеки не окажет.