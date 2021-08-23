В поисках рабов: Почему Эрдоган заинтересовался украинским проектом "Крымская платформа" Политолог Александр Роджерс — о том, что проект Киева похож на клуб анонимных страдальцев фантомной болью по Крыму, и почему он останется только идеей. 22 августа, 21:40 Фото © ТАСС / АР / Nedim Enginsoy

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в первой встрече инициированного киевским режимом форума "Крымская платформа".

Про "Крымскую платформу" можно сказать, что это клуб тех, у кого фантомные боли по Крыму. То есть он когда-то у них был, а потом его у них не стало. Но до сих пор болит.

Претензии на Крым в своё время были и у Британии, и у Франции, и у Третьего рейха. Так что их участие в этих посиделках понятно. Бывает клуб анонимных алкоголиков, бывают собрания групп терапии для людей с ПТСР (посттравматическими стрессовыми расстройствами), а бывает "Крымская платформа".

В Киеве очень довольны, что смогли завлечь на свои посиделки такого высокого гостя. Это они зря. Это они потому, что не знают и не помнят историю, а также не хотят понимать геополитические расклады (не хотят, потому что для них это понимание будет слишком болезненным и обидным).

Турция Эрдогана, реваншистски стремящаяся к возвращению Оттоманской империи, обладает раздутыми амбициями соответствующей величины. И рассматривает Крым как часть своей, а вовсе не украинской территории.

При этом у Турции огромный опыт по использованию "прокси", то есть формально независимых организаций (типа "Серых волков") или даже целых стран для продвижения своих геополитических интересов.

Именно таким "прокси" несколько столетий для Оттоманской империи было Крымское ханство, выполнявшее для Сиятельной Порты различную грязную работу в виде набегов, грабежей и торговли рабами.

А вот Украина для турок — это как раз территория, которая была для них источником рабов. Об этом некоторые тщательно стараются не вспоминать.

Нынешний киевский режим, состоящий из вырусей и манкуртов, пытается быть янычаром для всех. Ведь кто такой янычар исторически? Янычар — это раб, которого вырастили в чужой культуре не знающим своего прошлого и родства манкуртом. И этот раб готов воевать за интересы своих хозяев взамен на какие-то подачки (например, за обещание доли от добычи при грабеже).

Киев пытается быть янычаром для Вашингтона, быть янычаром для Брюсселя и Берлина, а теперь и янычаром для Анкары. Как говорят на Украине, "такова природа одвичного лыцарства" — прислуживать кому попало, постоянно перебегая от хозяина к хозяину. Если вы внимательно посмотрите историю, то украинские "казаки" всегда такими были.

В Киеве не понимают, что такие стратегии, которые разыгрывает Турция, — они не для того, чтобы Крым стал украинским, они для того, чтобы Крым стал турецким. Ничего нового тут Эрдоган не придумал. В своё время схожую тактику использовали и против самой Турции.

Если две страны слишком сильные, чтобы вступать в прямое противостояние, поскольку это приведёт к недопустимо высокому уровню потерь, то используют "прокси" в виде наивных аборигенов. Так в своё время действовал офицер британской разведки Томас Эдвард Лоуренс, известный как Лоуренс Аравийский. Он подбивал живущих в Африке арабов, чтобы те устраивали антитурецкие восстания. Якобы "для обретения независимости". Они даже победили турок. Но после на эти территории пришли британцы и сделали их уже своими колониями.

Это ведь не древняя история, а новое время, менее ста лет назад. Можно было бы и выучить урок. Наивные аборигены, думающие, что западные чужаки стараются ради их блага, всегда плохо заканчивают.

Кстати, в Берлине передумали отправлять главу МИДа Мааса на саммит "Крымская платформа", как планировалось ранее. Меркель объяснила, что "он слишком занят Афганистаном". Для Германии стабильные поставки энергоресурсов оказались важнее, чем фантомные боли по Крыму.

А вот турки пришлют своего представителя, чтобы попытаться подтолкнуть киевский режим к действиям. Но "кина" не будет. Как когда-то говорил тогда ещё будущий президент Владимир Зеленский, "героям страшно".

Авторы Александр Роджерс