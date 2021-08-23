Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев задолго до 2014 года проиграл информационную войну за Крым, отдавая его "в аренду" России.

"Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России. — Прим. Лайфа), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз всё, чтобы это вернуть", — сказал Зеленский в эфире телеканала "Украина".

По словам Зеленского, ошибка прежней власти заключается в том, что она никак не развивала присутствие Украины на полуострове. К примеру, в Крыму не было украинского телевидения и новостей. Зеленский назвал это информационной потерей.