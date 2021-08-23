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    "Проиграли информационную войну": Зеленский обвинил своих предшественников в сдаче Крыма "в аренду" России

    По словам президента Незалежной, ошибка прежней власти заключается в том, что она никак не развивала присутствие страны на полуострове.

    22 августа, 23:06
    <p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / АР</p>

    Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / АР

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев задолго до 2014 года проиграл информационную войну за Крым, отдавая его "в аренду" России.

    "Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России. — Прим. Лайфа), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз всё, чтобы это вернуть", — сказал Зеленский в эфире телеканала "Украина".

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    По словам Зеленского, ошибка прежней власти заключается в том, что она никак не развивала присутствие Украины на полуострове. К примеру, в Крыму не было украинского телевидения и новостей. Зеленский назвал это информационной потерей.

    Ранее в украинском "Нафтогазе" раскрыли объём убытков из-за потери активов в Крыму.

    Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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