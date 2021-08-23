Разыскиваемого вора в законе Отари Бойцова нашли мёртвым в Краснодаре
Что стало причиной его смерти, пока не известно. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Отари Кублашвили-Бойцов (Отари Краснодарский). Фото © primecrime.ru
Одного из самых разыскиваемых криминальных авторитетов в России — 41-летнего вора в законе Отари Кублашвили-Бойцова — нашли мёртвым в квартире в Краснодаре. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
Утверждается, что Бойцов снимал эту квартиру долгое время. Что стало причиной его смерти, пока не известно.
"Криминалисты после осмотра тела не обнаружили повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза", — рассказал источник.
Комментариев от официальных органов не поступало.
Отари Кублашвили-Бойцов, также известный как Отари Краснодарский, находился в федеральном розыске по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Он возглавлял банду, которая пытала и грабила людей. В 2011 году его осудили на 19 лет колонии строгого режима, однако спустя семь лет из-за болезни Бойцова суд решил установить над ним административный надзор. Тогда Отари доставили из Мурманской области в Краснодар по месту прописки. Когда сотрудники пришли к нему с проверкой, Бойцова не оказалось дома, и его объявили в федеральный розыск.
Лента новостей
"Неблагородная позиция": В Крыму пословицей ответили Эрдогану на поддержку украинской "Крымской платформы"
вчера в 23:21
"Проиграли информационную войну": Зеленский обвинил своих предшественников в сдаче Крыма "в аренду" России
вчера в 23:06
Глава Минобрнауки Фальков назвал основную проблему российского образования
вчера в 22:58
Комментариев: 0