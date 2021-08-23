Разыскиваемого вора в законе Отари Бойцова нашли мёртвым в Краснодаре

Одного из самых разыскиваемых криминальных авторитетов в России — 41-летнего вора в законе Отари Кублашвили-Бойцова — нашли мёртвым в квартире в Краснодаре. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отари Кублашвили-Бойцов, также известный как Отари Краснодарский, находился в федеральном розыске по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Он возглавлял банду, которая пытала и грабила людей. В 2011 году его осудили на 19 лет колонии строгого режима, однако спустя семь лет из-за болезни Бойцова суд решил установить над ним административный надзор. Тогда Отари доставили из Мурманской области в Краснодар по месту прописки. Когда сотрудники пришли к нему с проверкой, Бойцова не оказалось дома, и его объявили в федеральный розыск.