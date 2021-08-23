На открывшемся в подмосковной Кубинке международном военно-техническом форуме "Армия-2021" отечественные производители показали уникальную военную технику, которая не имеет аналогов в мире. Об этом пишет RT.

В частности, речь идёт о многофункциональном комплексе радиоэлектронного подавления РБ-531БЕ ("Инфауна") разработки АО "Концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). Машина позволяет вести радиоразведку, глушить радиосвязь и выводить из строя радиоуправляемые минно-взрывные устройства. Также "Инфауна" способна защищать колонны от атак с использованием противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и гранатомётов.

"При сопровождении автоколонн комплекс "Инфауна" может вести борьбу с самодельными взрывными устройствами, оснащёнными радиосистемами управления. Аппаратура комплекса обнаруживает радиоканалы управления такими взрывными устройствами и подавляет их при помощи помех, лишая противника возможности атаковать колонну", — пояснили в "Росэлектронике".

Кроме того, на форуме продемонстрирован макет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", созданный специалистами АО "Научно-производственное объединение "Сплав" им. А.Н. Ганичева (входит в концерн "Техмаш"). Вооружение предназначено для поражения целей на достаточно обширном участке. "Земледелие" выстреливает программируемыми противотанковыми или противопехотными боеприпасами. В состав системы входят грузовой автомобиль с пусковыми контейнерами и транспортно-заряжающая машина с крано-манипуляторной установкой.

Впервые на "Армии-2021" на стенде "Техмаша" демонстрируется и неуправляемая авиационная ракета (НАР) С-13Б повышенной эффективности калибра 122 мм. Боеприпас устанавливается в стандартные пусковые блоки, которые подвешиваются на российские штурмовики, бомбардировщики и многофункциональные самолёты. Ещё одним дебютантом от "Техмаша" стало пиротехническое изделие, предназначенное для защиты самолётов от поражения ракетами с инфракрасными головками самонаведения.