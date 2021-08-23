"Инфауна", "Земледелие", "Грань": Стало известно, какие новейшие вооружения представлены на форуме "Армия-2021"
Форум, на котором Минобороны планирует заключить контракты на полтриллиона рублей, открылся в Подмосковье накануне.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
На открывшемся в подмосковной Кубинке международном военно-техническом форуме "Армия-2021" отечественные производители показали уникальную военную технику, которая не имеет аналогов в мире. Об этом пишет RT.
В частности, речь идёт о многофункциональном комплексе радиоэлектронного подавления РБ-531БЕ ("Инфауна") разработки АО "Концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). Машина позволяет вести радиоразведку, глушить радиосвязь и выводить из строя радиоуправляемые минно-взрывные устройства. Также "Инфауна" способна защищать колонны от атак с использованием противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и гранатомётов.
"При сопровождении автоколонн комплекс "Инфауна" может вести борьбу с самодельными взрывными устройствами, оснащёнными радиосистемами управления. Аппаратура комплекса обнаруживает радиоканалы управления такими взрывными устройствами и подавляет их при помощи помех, лишая противника возможности атаковать колонну", — пояснили в "Росэлектронике".
Кроме того, на форуме продемонстрирован макет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", созданный специалистами АО "Научно-производственное объединение "Сплав" им. А.Н. Ганичева (входит в концерн "Техмаш"). Вооружение предназначено для поражения целей на достаточно обширном участке. "Земледелие" выстреливает программируемыми противотанковыми или противопехотными боеприпасами. В состав системы входят грузовой автомобиль с пусковыми контейнерами и транспортно-заряжающая машина с крано-манипуляторной установкой.
Впервые на "Армии-2021" на стенде "Техмаша" демонстрируется и неуправляемая авиационная ракета (НАР) С-13Б повышенной эффективности калибра 122 мм. Боеприпас устанавливается в стандартные пусковые блоки, которые подвешиваются на российские штурмовики, бомбардировщики и многофункциональные самолёты. Ещё одним дебютантом от "Техмаша" стало пиротехническое изделие, предназначенное для защиты самолётов от поражения ракетами с инфракрасными головками самонаведения.
Весьма богатую экспозицию на форум в Кубинке привёз холдинг "Высокоточные комплексы". На выставке предприятие продемонстрировало малогабаритный гранатомётный комплекс (МГК) "Бур", который представляет собой "новое универсальное штурмовое оружие, позволяющее выполнять задачи по огневой поддержке в различных условиях ближнего боя". Из более тяжёлого индивидуального вооружения на форуме в Кубинке представлен один из модернизированных вариантов легендарного реактивного пехотного огнемёта "Шмель". Этот экспонат относится к новому поколению штурмового оружия. Большое внимание посетителей выставки привлекла ещё одна новинка — комплекс управляемого вооружения "Грань" для 120-миллиметровых миномётов нарезного и гладкоствольного типов. Он позволяет миномёту первым выстрелом без пристрелки поражать бронетехнику и инженерные сооружения.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство на форуме "Армия-2021" подпишет контракты на 500 миллиардов рублей. Также министр отметил, что доля современного вооружения в Российской армии превышает 71%.
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