На Украине изобрели первую в мире гирю с искусственным интеллектом

На Украине изобрели гирю с искусственным интеллектом. Разработку посвятили 30-й годовщине независимости страны, поэтому на каждом 30-м повторе спортивный снаряд говорит: "Слава Украине", сообщает Винниця.info.

Один из разработчиков, Андрей Турко, рассказал, что гиря оснащена Bluetooth. Во время выполнения упражнения она умеет не только считать количество упражнений, оценивать качество их выполнения и подсчитывать потраченные килокалории, но и подбадривать и поддерживать спортсмена.