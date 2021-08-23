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    На Украине изобрели первую в мире гирю с искусственным интеллектом

    Она умеет не только считать количество упражнений и оценивать качество их выполнения, но и поддерживать спортсмена.

    23 августа, 07:47
    <p>Фото © <a href="https://www.vinnitsa.info/news/vinnyts-kiy-startapery-stvoryly-pershu-u-sviti-hyryu-zi-shtuchnym-intelektom-foto-i-video.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вінниця.info</a></p>

    Фото © Вінниця.info

    На Украине изобрели гирю с искусственным интеллектом. Разработку посвятили 30-й годовщине независимости страны, поэтому на каждом 30-м повторе спортивный снаряд говорит: "Слава Украине", сообщает Винниця.info.

    Один из разработчиков, Андрей Турко, рассказал, что гиря оснащена Bluetooth. Во время выполнения упражнения она умеет не только считать количество упражнений, оценивать качество их выполнения и подсчитывать потраченные килокалории, но и подбадривать и поддерживать спортсмена.

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    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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