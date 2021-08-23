На Украине изобрели первую в мире гирю с искусственным интеллектом
Она умеет не только считать количество упражнений и оценивать качество их выполнения, но и поддерживать спортсмена.
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На Украине изобрели гирю с искусственным интеллектом. Разработку посвятили 30-й годовщине независимости страны, поэтому на каждом 30-м повторе спортивный снаряд говорит: "Слава Украине", сообщает Винниця.info.
Один из разработчиков, Андрей Турко, рассказал, что гиря оснащена Bluetooth. Во время выполнения упражнения она умеет не только считать количество упражнений, оценивать качество их выполнения и подсчитывать потраченные килокалории, но и подбадривать и поддерживать спортсмена.
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