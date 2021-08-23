Аэропорту Грозного присвоили имя Ахмата Кадырова

Международному аэропорту Грозного присвоили имя первого главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

"Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А.А. Кадырова", — говорится в тексте документа.

23 августа Чечня празднует 70-летний юбилей со дня рождения Ахмата Кадырова. Первый президент Чеченской Республики погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. Взрывное устройство сработало под трибуной, на которой сидел глава региона.