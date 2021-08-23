Аэропорту Грозного присвоили имя Ахмата Кадырова
Сегодня празднуется 70-летний юбилей со дня рождения первого президента Чечни.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Международному аэропорту Грозного присвоили имя первого главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
"Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А.А. Кадырова", — говорится в тексте документа.
23 августа Чечня празднует 70-летний юбилей со дня рождения Ахмата Кадырова. Первый президент Чеченской Республики погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. Взрывное устройство сработало под трибуной, на которой сидел глава региона.
Ранее Лайф сообщал, что действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах после 14 лет на этой должности.
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