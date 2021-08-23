В кабмине Японии прокомментировали ситуацию с приплывшим за убежищем россиянином

Токио выяснит все обстоятельства появления россиянина, который переплыл 24-километровый пролив и попросил политического убежища, и примет соответствующие меры. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

Генсек не стал подробнее отвечать на вопрос журналиста, не будет ли депортация россиянина, прибывшего с Кунашира, означать признание острова, который Япония считает своим, территорией РФ.

"Я бы хотел воздержаться от подробностей обсуждения этого дела, но мы как следует выясним факты, а затем при взаимодействии заинтересованных министерств примем соответствующие меры", — сказал Като на пресс-конференции.