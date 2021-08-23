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    В кабмине Японии прокомментировали ситуацию с приплывшим за убежищем россиянином

    По некоторым данным, гражданин РФ прибыл с Кунашира на северный японский остров Хоккайдо.

    23 августа, 07:18
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Токио выяснит все обстоятельства появления россиянина, который переплыл 24-километровый пролив и попросил политического убежища, и примет соответствующие меры. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

    Генсек не стал подробнее отвечать на вопрос журналиста, не будет ли депортация россиянина, прибывшего с Кунашира, означать признание острова, который Япония считает своим, территорией РФ.

    "Я бы хотел воздержаться от подробностей обсуждения этого дела, но мы как следует выясним факты, а затем при взаимодействии заинтересованных министерств примем соответствующие меры", — сказал Като на пресс-конференции.

    Названо имя россиянина, который вплавь сбежал в Японию и попросил убежища

    Названо имя россиянина, который вплавь сбежал в Японию и попросил убежища

    Напомним, ранее японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Его передали работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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