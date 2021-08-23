Акция памяти о погромах в Портленде переросла в массовые беспорядки
В ход шли подручные средства, перцовые баллончики, страйкбольное оружие и петарды.
Акция памяти о погромах в Портленде переросла в массовые беспорядки. Видео © Соцсети
В американском Портленде акция памяти закончилась массовыми беспорядками. На улицах города столкнулись представители крайне правых и левых движений.
Как сообщают местные СМИ, беспорядки вспыхнули после того, как патриоты правого движения Proud boys организовали митинг в память о погромах, которые происходили в городе год назад. В противовес к ним вышли представители антифа, после чего в северо-восточной части города начались массовые драки.
Отмечается, что в ход у хулиганов шли не только кулаки, но и перцовые баллончики и даже страйкбольное оружие. Кроме того, радикалы использовали пиротехнику, а в центре города устроили целую перестрелку. Однако сообщений о пострадавших в полицию не поступало.
Напомним, протесты в Портленде (штат Орегон) продолжались всё прошлое лето. Причиной беспорядков стало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позже митинги переросли в погромы, а полиция назвала происходящее в городе бунтом.
Комментариев: 0