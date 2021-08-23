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    Акция памяти о погромах в Портленде переросла в массовые беспорядки

    В ход шли подручные средства, перцовые баллончики, страйкбольное оружие и петарды.

    23 августа, 06:56

    Акция памяти о погромах в Портленде переросла в массовые беспорядки. Видео © Соцсети

    В американском Портленде акция памяти закончилась массовыми беспорядками. На улицах города столкнулись представители крайне правых и левых движений.

    Как сообщают местные СМИ, беспорядки вспыхнули после того, как патриоты правого движения Proud boys организовали митинг в память о погромах, которые происходили в городе год назад. В противовес к ним вышли представители антифа, после чего в северо-восточной части города начались массовые драки.

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    Отмечается, что в ход у хулиганов шли не только кулаки, но и перцовые баллончики и даже страйкбольное оружие. Кроме того, радикалы использовали пиротехнику, а в центре города устроили целую перестрелку. Однако сообщений о пострадавших в полицию не поступало.

    Напомним, протесты в Портленде (штат Орегон) продолжались всё прошлое лето. Причиной беспорядков стало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позже митинги переросли в погромы, а полиция назвала происходящее в городе бунтом.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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