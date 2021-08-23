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    Талибы распространили амнистию на президента Афганистана Гани

    Представитель движения заявил, что бывшие афганские чиновники могут вернуться и жить в стране.

    23 августа, 06:29
    <p>Фото © AP / TASS</p>

    Фото © AP / TASS

    Радикальное движение "Талибан"* распространило амнистию на всех чиновников бывшего Правительства Афганистана, в том числе на президента Ашрафа Гани, который покинул страну. Об этом заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.

    "Наша сторона прощает всех — от генерала до простого человека", — отметил Хаккани в эфире пакистанского телеканала Geo-TV.

    Он заверил, что между талибами и Гани, а также бывшими афганскими чиновниками нет вражды, они могут вернуться и жить в Афганистане. Представитель радикалов также призвал афганцев не покидать страну, а также не верить, что талибы якобы будут им мстить.

    Блинкен заявил, что Гани за день до бегства из Кабула обещал "стоять насмерть"

    Блинкен заявил, что Гани за день до бегства из Кабула обещал "стоять насмерть"

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время.

    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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