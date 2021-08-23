Талибы распространили амнистию на президента Афганистана Гани

Радикальное движение "Талибан"* распространило амнистию на всех чиновников бывшего Правительства Афганистана, в том числе на президента Ашрафа Гани, который покинул страну. Об этом заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.

Он заверил, что между талибами и Гани, а также бывшими афганскими чиновниками нет вражды, они могут вернуться и жить в Афганистане. Представитель радикалов также призвал афганцев не покидать страну, а также не верить, что талибы якобы будут им мстить.