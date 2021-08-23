Талибы распространили амнистию на президента Афганистана Гани
Представитель движения заявил, что бывшие афганские чиновники могут вернуться и жить в стране.
Фото © AP / TASS
Радикальное движение "Талибан"* распространило амнистию на всех чиновников бывшего Правительства Афганистана, в том числе на президента Ашрафа Гани, который покинул страну. Об этом заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.
"Наша сторона прощает всех — от генерала до простого человека", — отметил Хаккани в эфире пакистанского телеканала Geo-TV.
Он заверил, что между талибами и Гани, а также бывшими афганскими чиновниками нет вражды, они могут вернуться и жить в Афганистане. Представитель радикалов также призвал афганцев не покидать страну, а также не верить, что талибы якобы будут им мстить.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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