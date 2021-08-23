Милонов предложил составить список одобренных для школьников смартфонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать перечень мобильных устройств, разрешённых для использования в школах, который был бы согласован Министерством просвещения РФ. Об этом сообщает телеканал RT.

По словам парламентария, в условиях пандемии коронавируса смартфоны и планшеты стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Однако нередко случается так, что дети, у которых устройства дороже, чем у других, становятся "своеобразной школьной аристократией", вызывая зависть у других. Такая ситуация создаёт "ненужное социальное соревнование", считает Милонов.

"В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье", — подчеркнул депутат, добавив, что это положит конец социальной розни и соперничеству между школьниками.