Милонов предложил составить список одобренных для школьников смартфонов
По мнению парламентария, дорогие модели телефонов создают в учебных заведениях лишнее социальное соревнование.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать перечень мобильных устройств, разрешённых для использования в школах, который был бы согласован Министерством просвещения РФ. Об этом сообщает телеканал RT.
По словам парламентария, в условиях пандемии коронавируса смартфоны и планшеты стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Однако нередко случается так, что дети, у которых устройства дороже, чем у других, становятся "своеобразной школьной аристократией", вызывая зависть у других. Такая ситуация создаёт "ненужное социальное соревнование", считает Милонов.
"В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье", — подчеркнул депутат, добавив, что это положит конец социальной розни и соперничеству между школьниками.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Виталий Милонов предложил создать туристическую велосипедную трассу от Москвы до Владивостока, которая, по его мнению, помогла бы любителям этого вида спорта путешествовать по России, не создавая аварийных ситуаций и не подвергая свою жизнь опасности.
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