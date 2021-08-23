Под Хабаровском амурский тигр убил рабочего

"На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории Хабаровского края. В настоящее время на месте происшествия работают оперативная группа Минприроды, сотрудники правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Источник сообщил Лайфу, что мужчина вышел ночью из вагончика, где спали рабочие по заготовке леса, отошёл от него на 10–15 метров и столкнулся с тигром. Коллеги заметили пропажу только утром. На месте ЧП нашли фонарик, тапочки, окровавленную и разорванную одежду, а также отпечатки лап большого тигра. Вероятнее всего, зверь напал на рабочего, убил его и утащил в лес, чтобы съесть. Тело погибшего ещё не найдено.