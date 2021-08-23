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    Под Хабаровском амурский тигр убил рабочего

    На месте происшествия обнаружили фонарик, тапочки, окровавленную и разорванную одежду.

    23 августа, 05:13

    Фото © Pixabay

    Амурский тигр напал на рабочего, который занимался лесозаготовкой в лесном массиве в Нанайском районе Хабаровского края. Об этом сообщает Минприроды региона.

    "На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории Хабаровского края. В настоящее время на месте происшествия работают оперативная группа Минприроды, сотрудники правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

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    Источник сообщил Лайфу, что мужчина вышел ночью из вагончика, где спали рабочие по заготовке леса, отошёл от него на 10–15 метров и столкнулся с тигром. Коллеги заметили пропажу только утром. На месте ЧП нашли фонарик, тапочки, окровавленную и разорванную одежду, а также отпечатки лап большого тигра. Вероятнее всего, зверь напал на рабочего, убил его и утащил в лес, чтобы съесть. Тело погибшего ещё не найдено.

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    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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