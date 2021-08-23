Лавров указал на достоинства "Северного потока – 2"
Глава МИД РФ считает, что газопровод укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о достоинствах газопровода "Северный поток – 2". В интервью венгерской газете Magyar Nemzet глава российского дипведомства отметил, что этот проект обеспечит дополнительную диверсификацию маршрутов транзита газа без увеличения его объёмов на данный момент.
По словам Лаврова, устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути — это приведёт к снижению "экологического следа" от транспортировки.
"Таким образом, в стратегическом плане СП-2 укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд. Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твёрдо выступают за завершение строительства газопровода", — сказал глава МИД РФ.
Проект "Северный поток – 2", как рассказывал Лайф, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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