Лавров указал на достоинства "Северного потока – 2"

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о достоинствах газопровода "Северный поток – 2". В интервью венгерской газете Magyar Nemzet глава российского дипведомства отметил, что этот проект обеспечит дополнительную диверсификацию маршрутов транзита газа без увеличения его объёмов на данный момент.



По словам Лаврова, устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути — это приведёт к снижению "экологического следа" от транспортировки.