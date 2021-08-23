Лавров заявил, что слова Зеленского о русских разжигают межнациональную рознь

Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни", — сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Глава МИД РФ обратил внимание, что в Евросоюзе за это предусмотрена уголовная ответственность.