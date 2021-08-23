Лавров заявил, что слова Зеленского о русских разжигают межнациональную рознь
Глава МИД РФ обратил внимание, что в Евросоюзе за это предусмотрена уголовная ответственность.
Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова
Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни", — сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Глава МИД РФ обратил внимание, что в Евросоюзе за это предусмотрена уголовная ответственность.
Также Лавров подчеркнул, что Москва квалифицирует как абсолютно неприемлемые действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости.
Напомним, 5 августа глава Незалежной заявил, что жителям ДНР и ЛНР, которые считают себя русскими, следует искать жильё в России. Решение этих людей оставаться в Донбассе он назвал большой ошибкой, так как "этот регион никогда не будет русской территорией". В Совфеде раскритиковали призыв Зеленского к жителям Донбасса и сочли его слова недостойными.
Комментариев: 0