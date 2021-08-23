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    Лавров заявил, что слова Зеленского о русских разжигают межнациональную рознь

    Глава МИД РФ обратил внимание, что в Евросоюзе за это предусмотрена уголовная ответственность.

    23 августа, 04:22

    Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова

    Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни", — сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

    Зеленский подписал закон о коренных народах, где не упоминаются русские

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    Глава МИД РФ обратил внимание, что в Евросоюзе за это предусмотрена уголовная ответственность.

    Также Лавров подчеркнул, что Москва квалифицирует как абсолютно неприемлемые действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости.

    Напомним, 5 августа глава Незалежной заявил, что жителям ДНР и ЛНР, которые считают себя русскими, следует искать жильё в России. Решение этих людей оставаться в Донбассе он назвал большой ошибкой, так как "этот регион никогда не будет русской территорией". В Совфеде раскритиковали призыв Зеленского к жителям Донбасса и сочли его слова недостойными.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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