Стоимость биткоина превысила $50 тысяч впервые с мая

Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 05:42 (мск) вырос в цене на чуть более 2,5%, поднявшись выше 50 тысяч в американской валюте. Позже курс снизился до 49,9–49,8 тысячи.

При этом, согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33% — до 49 915 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Добавим, что криптовалюта продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце этой весны. В мае биткоин потерял почти треть своей стоимости, обрушившись до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. В июне показатель заметно не изменился, но приблизительно со второй половины июля стоимость биткоина стала увеличиваться, это продолжается пятую неделю подряд. Стоит отметить, что исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.