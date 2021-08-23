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    Стоимость биткоина превысила $50 тысяч впервые с мая

    Однако чуть позже криптовалюта вновь опустилась ниже этой отметки.

    23 августа, 03:55
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

    На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 05:42 (мск) вырос в цене на чуть более 2,5%, поднявшись выше 50 тысяч в американской валюте. Позже курс снизился до 49,9–49,8 тысячи.

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    При этом, согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33% — до 49 915 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

    Добавим, что криптовалюта продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце этой весны. В мае биткоин потерял почти треть своей стоимости, обрушившись до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. В июне показатель заметно не изменился, но приблизительно со второй половины июля стоимость биткоина стала увеличиваться, это продолжается пятую неделю подряд. Стоит отметить, что исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.

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    Биткоин представляет собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейн. Впервые она появилась в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена естественным образом, и в настоящее время большая её часть уже добыта.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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