"Роскосмос" намерен отправить на МКС двух космических туристов после 2023 года

После 2023 года два туриста могут отправиться на МКС на российском космическом корабле "Союз". Сейчас готовится подписание договора, рассказал замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причём там серьёзные намерения", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Савельева, туристы будут представлены в ходе Астронавтического конгресса, который состоится в октябре в ОАЭ.