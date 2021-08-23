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    "Роскосмос" намерен отправить на МКС двух космических туристов после 2023 года

    Их представят на Астронавтическом конгрессе, который состоится в октябре в ОАЭ.

    23 августа, 03:01

    Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

    После 2023 года два туриста могут отправиться на МКС на российском космическом корабле "Союз". Сейчас готовится подписание договора, рассказал замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

    Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причём там серьёзные намерения", — приводит его слова РИА "Новости".

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    По словам Савельева, туристы будут представлены в ходе Астронавтического конгресса, который состоится в октябре в ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что МКС приподняли над Землёй для приёма "Союза" с актрисой Юлией Пересильд.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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