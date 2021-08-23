Врач объяснил, как замедлить мутации коронавируса

Как замедлить образование новых штаммов CoViD-19 и остановить его распространение, рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В беседе с радио Sputnik медик отметил, что скорость мутации зависит от всей массы вирусов на земле: чем их больше, тем выше вероятность новых мутаций.

"С каждым изменением вируса вакцинный иммунитет уменьшается, потому что вирус, на материале которого сделана вакцина, меняется", — пояснил Жемчугов.

По мнению эксперта, только вакцинация 80–90 процентов населения планеты поможет предотвратить появление новых вариантов инфекции. В противном случае учёным придётся постоянно делать новые вакцины.

Жемчугов добавил, что учёные готовятся к новым мутациям коронавируса. Так, в Центре Гамалеи разработали технологию, которая позволит в короткие сроки обновлять существующие препараты для профилактики вирусных инфекций.

"Если им удастся зарегистрировать механизм конструирования вакцин, это будет как автомат Калашникова и магазин к нему. Если есть автомат, то патроны можно менять. То есть с обновлением вируса можно будет менять вакцинный материал, использовать материал именно от новейшего вируса. Это резко уменьшит скорость разработки и регистрации вакцин — нужно будет проводить испытания только по новым вакцинным материалам, а это вопрос недель, может быть, месяцев", — заключил специалист.