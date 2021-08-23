НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Врач объяснил, как замедлить мутации коронавируса

    Если этого не произойдёт, учёным придётся постоянно разрабатывать новые вакцины.

    23 августа, 02:51
    <p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

    Фото © ТАСС / ЕРА

    Как замедлить образование новых штаммов CoViD-19 и остановить его распространение, рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

    В беседе с радио Sputnik медик отметил, что скорость мутации зависит от всей массы вирусов на земле: чем их больше, тем выше вероятность новых мутаций.

    "С каждым изменением вируса вакцинный иммунитет уменьшается, потому что вирус, на материале которого сделана вакцина, меняется", — пояснил Жемчугов.

    Гинцбург назвал сроки начала исследований вакцины с белками нескольких штаммов ковида

    Гинцбург назвал сроки начала исследований вакцины с белками нескольких штаммов ковида

    По мнению эксперта, только вакцинация 80–90 процентов населения планеты поможет предотвратить появление новых вариантов инфекции. В противном случае учёным придётся постоянно делать новые вакцины.

    Жемчугов добавил, что учёные готовятся к новым мутациям коронавируса. Так, в Центре Гамалеи разработали технологию, которая позволит в короткие сроки обновлять существующие препараты для профилактики вирусных инфекций.

    Что делать, если нет антител, — советы эксперта по вакцинам

    Что делать, если нет антител, — советы эксперта по вакцинам

    "Если им удастся зарегистрировать механизм конструирования вакцин, это будет как автомат Калашникова и магазин к нему. Если есть автомат, то патроны можно менять. То есть с обновлением вируса можно будет менять вакцинный материал, использовать материал именно от новейшего вируса. Это резко уменьшит скорость разработки и регистрации вакцин — нужно будет проводить испытания только по новым вакцинным материалам, а это вопрос недель, может быть, месяцев", — заключил специалист.

    Центр Гамалеи сделал заготовки для модификации вакцины "Спутник V"

    Центр Гамалеи сделал заготовки для модификации вакцины "Спутник V"

    Ранее учёный Сергей Нетёсов назвал возможные причины роста смертности от коронавируса. Выводы доктора биологических наук основаны не только на научной практике, но и на личном опыте в качестве пациента.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1