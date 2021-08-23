"Однозначно круче Пети": Депутат Рады объяснил отчаянные попытки Зеленского "вернуть" Крым
Предстоящий саммит "Крымская платформа" депутат Илья Кива назвал сборищем.
Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива связал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении саммита "Крымская платформа" с недвижимостью главы государства на полуострове.
"Зеленский создал формат "Крымская платформа" потому, что за квартиру свою в Крыму переживает! Зло берёт: квартира в Крыму есть, квартплату исправно платит русским, а отдохнуть и пожить в ней с семьёй нормально не может", — написал парламентарий на своей странице в "Фейсбуке".
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По словам нардепа, лидеры других стран поняли мотивацию Зеленского, поэтому либо не отправились на саммит, который Кива назвал сборищем, либо "поехали подписями под сомнительными документами", чтобы не нести репутационных рисков.
"А квартира у Зеленского и правда удачная и в хорошем месте. Срок президентства скоро закончится, а квартира в Крыму останется, нужно только ещё чуть-чуть потерпеть и головы людям немного ещё подурить. А вы говорите, Зеленский еврей ненастоящий! Вон как два года уже из себя врага и ненавистника России корчит — талант! Однозначно круче Пети (Петра Порошенко. — Прим. Лайфа)", — заключил депутат Рады.
Ранее стало известно, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году приобрела трёхкомнатный пентхаус в посёлке Ливадия на Южном берегу Крыма. Обнаружить эту покупку сумели журналисты во время предвыборной кампании. Глава Крыма Сергей Аксёнов в феврале этого года сообщал, что супруга лидера Незалежной регулярно оплачивает коммуналку за жильё на полуострове.
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Напомним, Зеленский заявил, что вопрос "возвращения" Крыма будет обсуждаться на саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа. На мероприятии будет представлено более 40 стран мира. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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