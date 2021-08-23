Как сообщает издание, в этом особняке стоимостью два миллиона фунтов (202,5 миллиона рублей) прошло детство звезды "Фантастических тварей". Дом принадлежал родителям знаменитости 35 лет. Особняк расположен на склоне холма с видом на виноградник и окружён лесами, а также имеет собственный бассейн и теннисный корт. Но сейчас, по словам отца Эдди, выжженное место напоминает разруху после Первой мировой. По словам мужчины, пожар двигался так быстро, что за час прошёл расстояние, на которое раньше ему требовалось три дня.