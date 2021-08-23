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    Похоже на разруху после Первой мировой: Особняк звезды "Фантастических тварей" ценой в 200 млн рублей сгорел в лесном пожаре

    Огонь двигался так быстро, что за час прошёл расстояние, на которое раньше ему требовалось три дня.

    23 августа, 01:50
    <p>Эдди Редмэйн. Фото © ТАСС / Zuma</p>

    Эдди Редмэйн. Фото © ТАСС / Zuma

    На Лазурном берегу во Франции из-за лесных пожаров сгорел дом британского актёра Эдди Редмэйна. Об этом пишет Daily Mail.

    Как сообщает издание, в этом особняке стоимостью два миллиона фунтов (202,5 миллиона рублей) прошло детство звезды "Фантастических тварей". Дом принадлежал родителям знаменитости 35 лет. Особняк расположен на склоне холма с видом на виноградник и окружён лесами, а также имеет собственный бассейн и теннисный корт. Но сейчас, по словам отца Эдди, выжженное место напоминает разруху после Первой мировой. По словам мужчины, пожар двигался так быстро, что за час прошёл расстояние, на которое раньше ему требовалось три дня.

    "Магическая битва на фоне Второй мировой". Раскрыт сюжет третьей части "Фантастических тварей"

    "Магическая битва на фоне Второй мировой". Раскрыт сюжет третьей части "Фантастических тварей"

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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