Похоже на разруху после Первой мировой: Особняк звезды "Фантастических тварей" ценой в 200 млн рублей сгорел в лесном пожаре
Огонь двигался так быстро, что за час прошёл расстояние, на которое раньше ему требовалось три дня.
Эдди Редмэйн. Фото © ТАСС / Zuma
На Лазурном берегу во Франции из-за лесных пожаров сгорел дом британского актёра Эдди Редмэйна. Об этом пишет Daily Mail.
Eddie Redmayne's luxury £2million family holiday home is devastated in French Riviera wildfire https://t.co/TnP2bGUUsR— Bitesize World News (@Bitesizewn) August 22, 2021
Как сообщает издание, в этом особняке стоимостью два миллиона фунтов (202,5 миллиона рублей) прошло детство звезды "Фантастических тварей". Дом принадлежал родителям знаменитости 35 лет. Особняк расположен на склоне холма с видом на виноградник и окружён лесами, а также имеет собственный бассейн и теннисный корт. Но сейчас, по словам отца Эдди, выжженное место напоминает разруху после Первой мировой. По словам мужчины, пожар двигался так быстро, что за час прошёл расстояние, на которое раньше ему требовалось три дня.
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