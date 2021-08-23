Женская сборная России проиграла Канаде во втором матче чемпионата мира по хоккею

Поединок завершился со счётом 1:5 в пользу хозяек турнира. В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Сара Филье, Элла Шелтон, Эрин Амброуз, Мелоди Дауст и Ребекка Джонстон. У россиянок отличилась Ольга Сосина.

Сборная Канады лидирует в группе A, набрав шесть очков после двух матчей. Второе место занимает сборная США (3 очка, 1 матч), третье — команда России (3 очка, 2 матча). На четвёртой строчке в группе расположилась сборная Финляндии (0 очков, 1 матч), пятыми идут швейцарки (0 очков, 2 матча). Все сборные группы А выйдут в плей-офф. Из группы В, в которой выступают сборные Чехии, Германии, Японии, Венгрии и Дании, в следующую стадию турнира выйдут три лучшие команды.