Женская сборная России проиграла Канаде во втором матче чемпионата мира по хоккею
Канадки, которые являются хозяйками турнира, пока возглавляют группу A, россиянки идут на третьем месте.
Кадр из видео © Twitter / IIHF
Женская сборная России проиграла Канаде в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Started with the rookies and time for the vets to take over. @RJohnst6 with the snipe makes it 5-0 for @HockeyCanada #WomensWorlds #CANROC pic.twitter.com/Xk68NbiItX— IIHF (@IIHFHockey) August 23, 2021
Поединок завершился со счётом 1:5 в пользу хозяек турнира. В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Сара Филье, Элла Шелтон, Эрин Амброуз, Мелоди Дауст и Ребекка Джонстон. У россиянок отличилась Ольга Сосина.
Сборная Канады лидирует в группе A, набрав шесть очков после двух матчей. Второе место занимает сборная США (3 очка, 1 матч), третье — команда России (3 очка, 2 матча). На четвёртой строчке в группе расположилась сборная Финляндии (0 очков, 1 матч), пятыми идут швейцарки (0 очков, 2 матча). Все сборные группы А выйдут в плей-офф. Из группы В, в которой выступают сборные Чехии, Германии, Японии, Венгрии и Дании, в следующую стадию турнира выйдут три лучшие команды.
В следующем поединке — 24 августа — россиянки сразятся с американками. В первом матче наша женская сборная обыграла команду Швейцарии со счётом 3:1.
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