Стала известна дальнейшая судьба девочки, потерявшей семью в ДТП под Саратовом
В аварии погибли её отец, мать, бабушка и двое братьев. Сейчас трёхлетняя малышка находится в больнице.
Фото © LIFE
Маленькую девочку, которая потеряла всю семью в аварии под Саратовом, доставят в Екатеринбург, когда будет разрешена транспортировка. Об этом рассказала бывшая жена отца малышки Станислава, который погиб в ДТП.
"Её доставят из Вольска в больницу Саратова. Сейчас её состояние не позволяет транспортировку до Екатеринбурга. Как только это станет возможно, её привезут к нам. Завтра моя дочь опознает тела, и будет вызвана машина для перевозки", — сказала экс-супруга в беседе с kp.ru.
В аварии трёхлетняя девочка потеряла отца, мать, бабушку и двоих братьев. ДТП произошло 20 августа на трассе в Вольском районе Саратовской области. Легковой автомобиль "Лада-Ларгус", в котором находилась семья, столкнулся с двумя грузовиками, выжить удалось только маленькой девочке. Её доставили в больницу. После лечения малышку заберёт к себе дочь главы семейства от первого брака.
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