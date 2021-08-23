Стала известна дальнейшая судьба девочки, потерявшей семью в ДТП под Саратовом

Маленькую девочку, которая потеряла всю семью в аварии под Саратовом, доставят в Екатеринбург, когда будет разрешена транспортировка. Об этом рассказала бывшая жена отца малышки Станислава, который погиб в ДТП.

"Её доставят из Вольска в больницу Саратова. Сейчас её состояние не позволяет транспортировку до Екатеринбурга. Как только это станет возможно, её привезут к нам. Завтра моя дочь опознает тела, и будет вызвана машина для перевозки", — сказала экс-супруга в беседе с kp.ru.