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    Стала известна дальнейшая судьба девочки, потерявшей семью в ДТП под Саратовом

    В аварии погибли её отец, мать, бабушка и двое братьев. Сейчас трёхлетняя малышка находится в больнице.

    23 августа, 03:29
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Маленькую девочку, которая потеряла всю семью в аварии под Саратовом, доставят в Екатеринбург, когда будет разрешена транспортировка. Об этом рассказала бывшая жена отца малышки Станислава, который погиб в ДТП.

    "Её доставят из Вольска в больницу Саратова. Сейчас её состояние не позволяет транспортировку до Екатеринбурга. Как только это станет возможно, её привезут к нам. Завтра моя дочь опознает тела, и будет вызвана машина для перевозки", — сказала экс-супруга в беседе с kp.ru.

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    В аварии трёхлетняя девочка потеряла отца, мать, бабушку и двоих братьев. ДТП произошло 20 августа на трассе в Вольском районе Саратовской области. Легковой автомобиль "Лада-Ларгус", в котором находилась семья, столкнулся с двумя грузовиками, выжить удалось только маленькой девочке. Её доставили в больницу. После лечения малышку заберёт к себе дочь главы семейства от первого брака.

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    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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