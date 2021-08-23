В МИДе заявили, что Россия не будет спешить с исключением талибов из списка террористов
Москва намерена ориентироваться на практические шаги новых властей Афганистана и решения Совбеза ООН.
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Россия не будет торопиться с исключением радикального движения "Талибан"* из списка террористических организаций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета Безопасности ООН", — приводит слова высокопоставленного дипломата РИА "Новости".
Сыромолотов напомнил, что "Талибан" уже сделал ряд важных заявлений. В частности, о завершении боевых действий, амнистии чиновников и граждан, обслуживавших контингенты западной коалиции, а также о намерениях соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность. На фоне событий в Афганистане на президента США Джо Байдена, который ранее объявил о выводе войск из страны, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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