В МИДе заявили, что Россия не будет спешить с исключением талибов из списка террористов

Россия не будет торопиться с исключением радикального движения "Талибан"* из списка террористических организаций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета Безопасности ООН", — приводит слова высокопоставленного дипломата РИА "Новости".

Сыромолотов напомнил, что "Талибан" уже сделал ряд важных заявлений. В частности, о завершении боевых действий, амнистии чиновников и граждан, обслуживавших контингенты западной коалиции, а также о намерениях соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.