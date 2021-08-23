В МИД РФ рассказали о работе по созданию альтернативы для SWIFT
Опасность отключения от системы пока не просматривается, отметили в дипведомстве.
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Россия не ставит целью создать как можно скорее альтернативную систему для SWIFT. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Ранее он сообщил, что РФ начала готовиться к отключению от системы.
"Я думаю, что эта работа будет продолжаться ещё очень долго, и нет такой цели закончить её как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведётся уже достаточно давно", — прокомментировал дипломат в беседе с РИА "Новости".
Биричевский рассказал, что даты завершения работ пока нет, но по этому вопросу идёт сотрудничество с партнёрами.
"Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют", — заключил Биричевский.
Ранее первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова оценила риск отключения России от SWIFT. По её словам, в стране уже создана система передачи финансовых сообщений для внутрироссийских операций, её востребованность только растёт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что отключение от SWIFT не станет для России неожиданностью. При этом глава ВТБ Андрей Костин посчитал нереалистичным такое развитие событий. По его мнению, Европа и без этой системы может нанести удар по российскому сектору, а у США есть другие инструменты давления на Москву.
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