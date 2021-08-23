В МИД РФ рассказали о работе по созданию альтернативы для SWIFT

Россия не ставит целью создать как можно скорее альтернативную систему для SWIFT. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Ранее он сообщил, что РФ начала готовиться к отключению от системы.

"Я думаю, что эта работа будет продолжаться ещё очень долго, и нет такой цели закончить её как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведётся уже достаточно давно", — прокомментировал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Биричевский рассказал, что даты завершения работ пока нет, но по этому вопросу идёт сотрудничество с партнёрами.