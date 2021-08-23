В Австралии собак-спасателей застрелили из-за коронавирусных ограничений
Зоозащитники крайне возмущены произошедшим и требуют привлечь принявших это решение к ответственности.
Фото © Pixabay
Совет графства Берк (провинция Новый Южный Уэльс, Австралия) принял решение застрелить группу спасательных собак, которую должны были отправить в приют, потому что добровольцам пришлось бы проехать через весь штат во время коронавирусных ограничений. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.
Отмечается, что данная ситуация встревожила зоозащитников и привела к расследованию в правительстве. Совет графства и приют отказываются пока от комментариев. Вместе с тем, по данным регионального Минздрава, в городе Кобар, где расположен приют, вообще не было выявлено случаев коронавируса. Его находили лишь в канализационной воде.
"Мы глубоко огорчены и потрясены этой бессердечной стрельбой по собакам, и мы полностью отвергаем неприемлемые оправдания совета о том, что это убийство было предпринято в рамках борьбы с ковидом", — заявила глава регионального движения по освобождению животных Лиза Райан.
Комментариев: 0