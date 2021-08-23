В Австралии собак-спасателей застрелили из-за коронавирусных ограничений

Совет графства Берк (провинция Новый Южный Уэльс, Австралия) принял решение застрелить группу спасательных собак, которую должны были отправить в приют, потому что добровольцам пришлось бы проехать через весь штат во время коронавирусных ограничений. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Отмечается, что данная ситуация встревожила зоозащитников и привела к расследованию в правительстве. Совет графства и приют отказываются пока от комментариев. Вместе с тем, по данным регионального Минздрава, в городе Кобар, где расположен приют, вообще не было выявлено случаев коронавируса. Его находили лишь в канализационной воде.