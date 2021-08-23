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    Лавров оценил заявления о зависимости Европы от РФ из-за "Северного потока – 2"

    По мнению министра иностранных дел, это исключительно коммерческий взаимовыгодный проект.

    23 августа, 04:30

    Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

    Утверждения, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Европу зависимой от поставок российского газа, не имеют под собой оснований. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

    "Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток – 2" как исключительно коммерческий взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны", — прокомментировал министр иностранных дел РФ.

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    Лавров добавил, что реализация проекта предполагает скорее позитивную взаимозависимость, ведь Россия заинтересована в покупке её энергоресурсов европейцами.

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    Проект "Северный поток – 2", как рассказывал Лайф, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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