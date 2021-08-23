Лавров оценил заявления о зависимости Европы от РФ из-за "Северного потока – 2"

Утверждения, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Европу зависимой от поставок российского газа, не имеют под собой оснований. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.