Лавров прокомментировал уровень конфронтации между Россией и США

Россия и США сейчас далеки от низшей точки конфронтации, наблюдавшейся во время Карибского кризиса 1962 года, когда была вероятность начала ядерной войны. Однако противоречия между Москвой и Вашингтоном присутствуют. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

"Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходство с периодом холодной войны, и большие, принципиальные отличия. Так или иначе от низшей точки советско-американской конфронтации в виде Карибского кризиса 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки", — пояснил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что тем не менее наличие противоречий нельзя отрицать, притом они продолжают углубляться. Одной из причин этого является политика Вашингтона, направленная на сдерживание развития России и Китая и выраженная в одностороннем нарушении условий договорённостей в области контроля над вооружениями, а также в наращивании силовых возможностей США на европейской территории. Глава МИД РФ напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана.