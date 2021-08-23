Афганский силовик погиб при перестрелке в аэропорту Кабула

В аэропорту Кабула произошла перестрелка между сотрудниками сил безопасности Афганистана и неизвестными. Об этом сообщается на странице вооружённых сил Германии в "Твиттере".

"Сегодня утром произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными возле северного входа аэропорта Кабула. Сотрудник сил безопасности Афганистана погиб, ещё трое ранены", — говорится в сообщении Бундесвера.

В инциденте также участвовали немецкие и американские военнослужащие, они не пострадали.

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