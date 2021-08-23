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    Афганский силовик погиб при перестрелке в аэропорту Кабула

    Ещё три человека ранены. Кто участвовал в инциденте с другой стороны, пока не известно.

    23 августа, 05:04

    Фото © ТАСС / EPA

    В аэропорту Кабула произошла перестрелка между сотрудниками сил безопасности Афганистана и неизвестными. Об этом сообщается на странице вооружённых сил Германии в "Твиттере".

    "Сегодня утром произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными возле северного входа аэропорта Кабула. Сотрудник сил безопасности Афганистана погиб, ещё трое ранены", — говорится в сообщении Бундесвера.

    В инциденте также участвовали немецкие и американские военнослужащие, они не пострадали.

    Талибан направил батальон спецназначения в аэропорт Кабула для наведения порядка

    Талибан направил батальон спецназначения в аэропорт Кабула для наведения порядка

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность. На фоне событий в Афганистане на президента США Джо Байдена, который ранее объявил о выводе войск из страны, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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