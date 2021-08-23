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    Зеленский учредил новую государственную премию и наградил ею Софию Ротару

    Таким образом в стране ежегодно будут отмечать выдающихся деятелей культуры, спорта и науки.

    23 августа, 05:22
    <p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников </p>

    Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

    Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую государственную премию — "Национальная легенда Украины". Награды удостоились семь выдающихся украинцев, трансляция церемонии проходила на странице офиса главы государства в "Фейсбуке".

    "Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имён, семь национальных легенд", — сказал Зеленский.

    Зеленский наградил Меркель орденом Свободы за поддержку "суверенитета Украины"

    Зеленский наградил Меркель орденом Свободы за поддержку "суверенитета Украины"

    Так, например, государственную награду получила известная эстрадная певица София Ротару и украинский футболист Олег Блохин. Кроме того, премия была посмертно вручена композитору и музыковеду Мирославу Скорику.

    Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин распорядился создать оргкомитет международной премии в сфере волонтёрства #МыВместе.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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