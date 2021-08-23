Зеленский учредил новую государственную премию и наградил ею Софию Ротару

Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую государственную премию — "Национальная легенда Украины". Награды удостоились семь выдающихся украинцев, трансляция церемонии проходила на странице офиса главы государства в "Фейсбуке".

"Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имён, семь национальных легенд", — сказал Зеленский.

Так, например, государственную награду получила известная эстрадная певица София Ротару и украинский футболист Олег Блохин. Кроме того, премия была посмертно вручена композитору и музыковеду Мирославу Скорику.